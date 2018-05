Electropark Exchanges è musica per i cinque sensi

Se per caso nei prossimi tre mesi, per qualche assurdo motivo, vi troverete a subire il caldo-umido bestiale e l’asfalto che vi si scioglie sotto i piedi qui a Milano, avrete se non altro la fortuna di poter assistere ai live set di tutto rispetto della rassegna musicale ospitata dal Teatro Franco Parenti, Electropark Exchanges. Nelle tre date di maggio, giugno e luglio, infatti, la Sala Grande del teatro si riempirà di paesaggi sonori sperimentali che vanno dalla ambient surreale dei Visible Cloaks, all’amalgama analogico-digitale di Philip Jeck passando per il nuovo progetto minimalista di Jace Clayton, meglio conosciuto come DJ /rupture.

Tutti gli artisti si cimenteranno con la gestione degli spazi del teatro, che si trasformerà nella parte visiva dell’elemento sonoro. Il pubblico seduto si troverà così di fronte a una performance sinestetica fatta di visual, probabile fumo, suoni eterei e bassi vibranti. “L’intento, ancora una volta, è quello di esplorare le ibridazioni, concetto chiave del nostro tempo che vede un sempre maggiore annichilimento delle canoniche separazioni tra generi, linguaggi e mezzi espressivi” scrive l’organizzazione di Electropark Exchanges.

Il primo appuntamento è domani martedì 15 maggio con ‘Reassemblage’ dei Visible Cloaks. Il duo di Portland, formato da Spencer Doran and Ryan Carlile, unirà ai suoni hi-fi studiatissimi del disco uscito l’anno scorso per RVNG Intl, a visual ipnotici fatti di pattern colorati che sembrano auto-generarsi. Il 12 giugno ci sarà ‘Julius Eastman Memorial Dinner’ di Jace Clayton (aka DJ /rupture) accompagnato dai pianisti David Friend ed Emily Manzo e la vocalist neo-Sufi Arooj Aftab. Il 10 luglio, invece, ‘Kuroshio’ di Philip Jeck insieme al regista canadese Karl Lemieux e alla video-artist austriaca Michaela Grill.

Prima di ogni live, inoltre, gli artisti parteciperanno ai Music Innovation Lab, dei workshop domenicali incentrati sul rapporto tra arte, scienza, design, ingegneria e produzione musicale.

Per acquistare i biglietti di Electropark Exchanges vai qui.

